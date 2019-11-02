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Рубрика: Спорт

Овечкин опередил очередную легенду

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 1230 очков в карьере и поднялся на 41 место в истории НХЛ.
Фото: REUTERS/Geoff Burke Фото: REUTERS/Geoff Burke
Фото: REUTERS/Geoff Burke
Фото: Валерий Шарифулин/ ИТАР-ТАСС
Александр Овечкин установил новый рекорд в НХЛ

Минувшей ночью "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ встречался с "Баффало". Матч завершился победой столичных хоккеистов со счетом 6:1. Главная звезда "Кэпиталз" Александр Овечкин в этом матче не смог отметиться заброшенными шайбами, но все же набрал один балл за результативную передачу.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы подняться на 41 место в истории НХЛ по количеству набранных очков. У Овечкина - 1230 баллов за результативность. И на это он потратил 1099 матчей. За это время Ови забросил 669 шайб и добавил к этому 561 голевую передачу.

Россиянин опередил легендарного канадца Норма Ульмана, в активе которого 1229 очков за 1410 игр. Уже совсем скоро Овечкин поднимется на 40-ю позицию - у ближайшего конкурента - американского защитника Фил Хаусли - 1232 очка.

А вот догнать лучшего бомбардира НХЛ в истории Уэйна Гретцки у россиянина не получится. За карьеру "Великий" набрал 2857 очков.

Спорт Хоккей Александр Овечкин
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