Овечкин опередил очередную легенду

Минувшей ночью "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ встречался с "Баффало". Матч завершился победой столичных хоккеистов со счетом 6:1. Главная звезда "Кэпиталз" Александр Овечкин в этом матче не смог отметиться заброшенными шайбами, но все же набрал один балл за результативную передачу.

Этого оказалось достаточно для того, чтобы подняться на 41 место в истории НХЛ по количеству набранных очков. У Овечкина - 1230 баллов за результативность. И на это он потратил 1099 матчей. За это время Ови забросил 669 шайб и добавил к этому 561 голевую передачу.

Россиянин опередил легендарного канадца Норма Ульмана, в активе которого 1229 очков за 1410 игр. Уже совсем скоро Овечкин поднимется на 40-ю позицию - у ближайшего конкурента - американского защитника Фил Хаусли - 1232 очка.

А вот догнать лучшего бомбардира НХЛ в истории Уэйна Гретцки у россиянина не получится. За карьеру "Великий" набрал 2857 очков.