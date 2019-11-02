Палестинские радикалы выпустили по Израилю 10 ракет

Радикалы из сектора Газа снова атаковали Израиль. По еврейскому государству были выпущены десять ракет. Одна из них попала в жилой дом на юге страны. Пострадала 65-летняя женщина. С легкими травмами ее госпитализировали.

Пресс-служба израильской армии сообщила, что восемь ракет были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Обстановка на границе с палестинским анклавом обострилась в пятницу вечером, когда прошел очередной "Марш возвращения".

В ходе столкновений с израильскими военнослужащими пострадали 96 палестинцев, 57 из них получили огнестрельные ранения.