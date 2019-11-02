Почему не надо говорить "да", если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров. Позвонившие, как правило, представляются социологами и задают банальные вопросы: "Скажите, вы пользуетесь интернетом?" или "Это Наталья Александровна Петрова?".

Специалисты уверяют, что отвечать словом "да" на прямой вопрос незнакомца - опасно, так как вполне возможно, что вы разговариваете со злоумышленниками, которые собирают цифровые отпечатки голоса: биометрию.

Напомним, что с лета прошлого года банки в России могут оказывать услуги без личного присутствия клиента. Если человеку, например, удобно общаться с банком удаленно, то он может подключить возможность аутентификации по голосу.

- Если у злоумышленников будет слепок голоса жертвы, состоящий из нескольких ключевых фраз, - "да", "я подтверждаю" и прочее, это может дать ему дополнительные возможности добиться своего. Оформить кредит они вряд ли смогут, но вот подтвердить перевод денежных средств у них может получиться, - отметил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский.

Специалисты посоветовали приучить себя использовать хрестоматийное "алло", передает aif.ru.