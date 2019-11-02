Почему партия рижского мэра не спешит менять своего лидера

Если и принять за аксиому слова лидера партии латвийской столицы "Честь служить Риге" Андриса Америкса, произнесенные им на партийном форуме, что однопартийцы, возглавив мэрию в Риге, достигли своей "вершины", остается вслед за Высоцким только констатировать: "Ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди".

Поэтому 58-летний политик на съезде, который состоялся в латвийской столице, и поспешил выдвинуть новые задачи, идеи и персоналии. Во-первых, Америкс убеждал не видеть в отличие от своего недавнего союзника по коалиции в Рижской думе - Ушакова - необходимости, получив мандат евродепутата в Брюсселе, отказываться от кресла лидера своей партии. Более того, на очередные муниципальные выборы в 2021 году он предложил однопартийцам идти уже самостоятельной шеренгой, а не под обновленными знаменами партии "Согласия" Яниса Урбановича, о чем уже информировала "РГ".

Правда, год назад перед съездом ЧСР, на котором Америкс был переизбран еще на два года, в интервью местным изданиям он дал понять, что партии нужно искать новых лидеров, которые могли бы влить свежую кровь и предложить новые креативные идеи. "Считаю, что через два года в партии должны быть и другие серьезные кандидаты на должность председателя", - фантазировал тогда заместитель Ушакова в городской мэрии.

Но политический климат на берегах Даугавы за это время успел существенно повлиять на многие процессы в жизни латвийской столицы. Во-первых, в конце прошлого года разразился скандал вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия. Следователи тогда провели более 30 обысков, задержали восемь человек, пятерых арестовали решением суда. Все члены правления компании подали в отставку. Покинул свой пост под Рождество и вице-мэр Риги Андрис Америкс.

Оппозиция в Рижской думе заговорила во весь голос и о необходимости отстранения от должности Нила Ушакова. Правда, тот, опередив оппонентов, провел в мэрии голосование о доверии с прогнозируемо благоприятным для себя результатом. Но это лишь продлило агонию муниципальной власти. Уже в начале апреля мэр был отстранен со своего поста решением министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце.

Значительную долю электората Ушакова, как известно, составляли русскоязычные жители столицы, хотя, признают эксперты, отношения с собственными избирателями у мэра складывались все эти годы отнюдь не безоблачно. Еще восемь лет назад, напоминают они, мэр голосовал за присвоение русскому языку статуса государственного. А в прошлом году, когда в парламенте страны были приняты поправки, предписывающие преподавание в школах и вузах только на государственном языке, его партия демонстративно отказалась присоединиться к массовым протестам против языкового геноцида нацменьшинств.

Местные "нострадамусы" поспешили истолковать эту метаморфозу совокупностью комбинаций на звездном небосклоне, которые, уточнили они, приблизили очередную свадьбу рижского мэра на коренной жительнице Латвии, а в качестве приданого партии потребовали голоса латышского электората. Но только одним языковым вопросом дело не ограничилось.

Магистр Южно-датского университета, Нил Валерьевич, который еще десять лет назад обещал переименовать рижскую улицу Джохара Дудаева, вдруг решил сменить пластинку и стал публично признавать факт "советской оккупации" Латвии. Страсть к государственной кормушке соблазнила его и на публикацию селфи на фоне американских танков на улицах Риги, публично признать Крым украинским, а для окончательного очищения перед местными радикалами отправить в корзину и договор о сотрудничестве с "Единой Россией", подпись под которым поставил несколько лет назад лидер партийной фракции в сейме Урбанович.

Все это дало его оппонентам, утверждают местные аналитики, считать его русофобом с русским профилем. Уже став европарламентарием, Нил Ушаков, как подтвердил на днях и новый лидер "Согласия", проголосовал за расширение санкций против РФ, заложенных в резолюции "Об экологических активистах и украинских политзаключенных в России".

Кстати, именно отъезд рижского мэра в Брюссель стал сигналом и к поиску альтернативного руководителя. По словам Ушакова, у него чересчур напряженный график работы в Брюсселе, поэтому он заявил коллегам по социал-демократической партии "Согласие", что решил отказаться от руководства политической организацией. Так или иначе, но "ушаковская эра" в Риге, полагают политические обозреватели, стала окончательно завершенным проектом.

Да и по мнению Яниса Урбановича, после того, как Олег Буров стал рижским мэром, его партия под руководством Америкса стала все больше отдаляться от выполнения совместных предвыборных обещаний. Разумеется, по словам нового руководителя "Согласия", партия тоже проведет "ревизию" в отношениях с партнерами по коалиции.