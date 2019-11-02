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02.11.2019 15:05
Рубрика: В мире

Под Парижем открылось экологическое кладбище

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Во Франции, как и во многих других европейских странах, по давно сложившейся традиции вслед за отмечаемым католиками 1 ноября праздником Всех Святых (он выходной) следует День поминовения усопших, когда люди посещают кладбища, что отдать дань памяти родным и близким, там покоящимся.

Фото: Archaeology Wales
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В этом году некоторые из них отправились на необычное кладбище, которое было недавно открыто неподалеку от городка Иври-сюр-Сен, что в нескольких километрах к юго-востоку от Парижа. Оно - экологическое. Хотя территорию в 1560 квадратных метров выделили местные власти, оно входит в компетенцию столичной мэрии, являющейся инициатором этого проекта.

В чем суть? По словам главы управления муниципальными кладбищами Парижа Сильвена Эколя, она заключается в том, "чтобы такая практика как можно меньше отражалась на окружающей среде".

Чтобы захоронить покойника на "зеленом" кладбище родственники должны пойти на строго определенные условия договора, который заключают с администрацией некрополя. Во-первых, обязуются выбрать для захоронения гроб либо из прессованного картона либо из необработанного дерева исключительно французского происхождения. Причем без покрытия слоем лака и без металлических элементов.

Никакого каменного или бетонного надгробья на могиле. Лишь деревянная табличка с именем усопшего и прочими надписями.

Более того им рекомендовано отказаться от предварительного бальзамирования тела с использованием химических препаратов, а также облачить умершего в одежду с биоразлагаемыми свойствами.

Фото: REUTERS
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В отличие от нынешних могил периметр вокруг "экологических" не должен быть каким-либо образом обозначен. Это не говоря уже об ограждениях.

Отметим, что пока большого наплыва желающих воспользоваться "зеленым" погостом не наблюдается, и это несмотря на то, что с финансовой точки зрения такое захоронение обойдется родным на 22 процента дешевле, чем классическое. 10-летняя концессия на нем (во Франции за использование места на кладбище полагается платить аренду) обойдется в 294 евро вместо 376, как в среднем на всех других.

Отметим, что подобное кладбище - второе во Франции. Первое - в городе Ниоре на западе страны. Там "экологически" захороненных около 70 человек. Что касается Парижа, то после Иври-сюр-Сен столичные власти планируют в ближайшие годы запустить аналогичные проекты еще в трех городах, расположенных поблизости от Парижа.

В мире Европа Франция
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