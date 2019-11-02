Представлена Diablo IV - показаны синематик и геймплейный трейлер

Компания Blizzard Entertainment открыла ежегодный фестиваль BlizzCon 2019, пожалуй, самым мощным анонсом - представила Diablo IV.

Сперва был показан кинематографический трейлер, проливающий свет на сюжетную завязку новой игры легендарной серии.

Показанные события происходят через много лет после финала предыдущей части, а в конце видео пробуждается демонесса Лилит, которая и будет основной проблемой для главных героев игры.

Затем был показан геймплейный трейлер (ограничение 18+), демонстрирующий игровой процесс за три класса: Варвара, Волшебницу и Друида. Для каждого из них доступно передвижение верхом на лошади.

Экран выбора персонажа "около костра" выполнен как во второй части франшизы, к ней также отсылает мрачная и готическая атмосфера.

Дата релиза пока не названа, но разработчики обещают в ближайшее время предоставить еще больше информации по игре.