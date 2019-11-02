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02.11.2019 14:15
Проект: В регионах

Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По прогнозам синоптиков, потеплеет уже в эти выходные, и температура вернутся в пределы климатической нормы. При этом температурный пик ждут ко вторнику 5 ноября. Днем столбики термометров покажут 8-13 градусов выше нуля. Тепло будет и ночью - плюс 5-10 градусов.

В связи с этим потеплением приход метеорологической зимы сдвинется на вторую половину ноября, отмечают синоптики.

Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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