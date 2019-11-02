Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре

На следующей неделе в столичный регион придет аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, сообщает сайт "Метеовести".

По прогнозам синоптиков, потеплеет уже в эти выходные, и температура вернутся в пределы климатической нормы. При этом температурный пик ждут ко вторнику 5 ноября. Днем столбики термометров покажут 8-13 градусов выше нуля. Тепло будет и ночью - плюс 5-10 градусов.

В связи с этим потеплением приход метеорологической зимы сдвинется на вторую половину ноября, отмечают синоптики.