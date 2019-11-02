Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы

Следователи начали проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек двумя мужчинами в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлию Иванову.

По словам Ивановой, полицию вызвали жители одного из домов в центре города. Их опасения вызвал шум, доносящийся из другой квартиры. Когда правоохранители оказались на месте, то обнаружили в квартире двух несовершеннолетних девочек в компании двух мужчин 1983-го и 1984-го года рождения.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних. Проверят следователи и факт возможного склонения девочек к употреблению наркотиков. Сейчас они опрашивают соседей и ищут родителей несовершеннолетних.