"Локомотив" потерял очки в Уфе

"Локомотив" в матче 15-го тура РПЛ потерял очки в Уфе, сыграв 1:1. Юрий Семин раскритиковал работу арбитра матча.

"Железнодорожникам" в сегодняшней встрече не смог помочь Жоау Мариу, которому противопоказано играть на искусственном газоне. Но и без него "Локо" открыл счет на 59-й минуте после точного удара Эдера.

Однако удержать преимущество не удалось - на 72-й минуте с пенальти Ловро Бизяк счет сравнял. До финального свистка расклад матча так и не изменился. "Локомотив" потерял еще два очка.

После встречи главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не скрывал своего неудовольствия от работы судейской бригады

"Очко - это движение вперед, - сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". - Это не поражение. Конечно, мы настраивались победить, но очень сложные условия помешали. Замечательно играла "Уфа", замечательно судил судья, который показал нашим игрокам восемь желтых карточек. Я такого даже не припомню. Долго не делал замены, потому что очень сложно игрокам войти в матч на такое поле, очень сложно разогреться".

После этого матча в активе "Локо" стало 30 очков, у "Уфы"- 17.