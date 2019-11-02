"Локомотив" потерял очки в Уфе

Новости

В Приморье в руках у женщины взорвался найденный на улице сверток 18:45
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море 18:35
Минск: Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту 18:34
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы 18:27
Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции 17:54
В Башкирии трое детей провалились под лед, один ребенок погиб 17:54
Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре 17:49
Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске 17:42
УАЗ "Астеро". Двигатель V8 и комфортный салон 17:30
Мать Криштиану Роналду пожаловалась на футбольную мафию 17:30
В Саратове отец задержал мужчину, напавшего на его девятилетнюю дочь 17:18
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви 17:08
Врач рассказала, какие болезни можно определить по запаху человека 16:55
Видео: владелец Lamborghini разбил машину, проехав всего 100 метров 16:20
Ученые выяснили, что корь "стирает" иммунную память организма 16:13
Участника "Евровидения" назвали на шоу "Голос" ресторанным певцом 15:56
В Петербурге столкнулись маршуртка и легковой автомобиль 15:55
Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи 15:30
В Сыктывкаре 34 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме 15:30
По Крымскому мосту за полтора года проехали 8 млн автомобилей 15:25
Томскому подростку, чья собака погибла под машиной, подарили щенка 15:13
Новак рассказал о выполнении сделки ОПЕК+ 15:07
Под Парижем открылось экологическое кладбище 15:05
Джонсон проведет решающие дебаты с оппозицией 14:56
Минск: Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о минировании самолета 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 17:34
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" потерял очки в Уфе

Текст: Максим Домчев
"Локомотив" в матче 15-го тура РПЛ потерял очки в Уфе, сыграв 1:1. Юрий Семин раскритиковал работу арбитра матча.
Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Мухаметкулов/РИА Новости

"Железнодорожникам" в сегодняшней встрече не смог помочь Жоау Мариу, которому противопоказано играть на искусственном газоне. Но и без него "Локо" открыл счет на 59-й минуте после точного удара Эдера.

Однако удержать преимущество не удалось - на 72-й минуте с пенальти Ловро Бизяк счет сравнял. До финального свистка расклад матча так и не изменился. "Локомотив" потерял еще два очка.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
"Спартак" обыграл "Ростов" в Кубке России

После встречи главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не скрывал своего неудовольствия от работы судейской бригады

"Очко - это движение вперед, - сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер". - Это не поражение. Конечно, мы настраивались победить, но очень сложные условия помешали. Замечательно играла "Уфа", замечательно судил судья, который показал нашим игрокам восемь желтых карточек. Я такого даже не припомню. Долго не делал замены, потому что очень сложно игрокам войти в матч на такое поле, очень сложно разогреться".

После этого матча в активе "Локо" стало 30 очков, у "Уфы"- 17.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Спортивные организации Футбольные клубы "Уфа" Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Башкортостан ЦФО Москва ПФО Башкортостан Уфа Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей