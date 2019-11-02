Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Самая высокая зарплата в настоящий момент предлагается в Москве специалисту Senior iOSdeveloper / Ведущий iOS-разработчик - от 300 тысяч рублей в месяц.

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября составил портал hh.ru (есть в "РГ").

Разработчику интеграционных решений в Москве работодатель готов платить 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Директору по управлению персоналом в IT-компании в Москве - от 200 тысяч рублей на руки. Ведущему дизайнеру-консультанту - от 150 до 300 тысяч рублей.

Специалисту Senior GoDeveloper в Санкт-Петербурге заплатят от 180 до 220 тысяч рублей, внутреннему аудитору в северной столице - от 170 до 200 тысяч рублей на руки, часовому мастеру - от 150 тысяч рублей.

В регионах тоже есть высокие зарплатные предложения. Например, в Екатеринбурге работодатель ищет программиста 1С на зарплату от 150 тысяч рублей на руки. В Новосибирске на аналогичную зарплату - финансового директора и руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок. В Нижнем Новгороде - Front-end-разработчика на 120 тысяч рублей в месяц, в Туле - главного энергетика на 110 тысяч.

По данным hh.ru, в ноябре на одну вакансию приходится в среднем (то есть по всем регионам и всем профобластям в целом) пять активных резюме. Средняя предлагаемая зарплата в целом - 45 288 рублей.