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02.11.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Робот убил человека на заводе под Липецком

Текст: Татьяна Ткачева (Липецк)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи. Робот-упаковщик прижал мужчину к оборудованию для формовки железобетонных изделий, травма оказалась смертельной. Уголовное дело передано в суд.

Как сообщили в управлении СК по Липецкой области, обвинение предъявлено 32-летнему мастеру цеха. Ему инкриминируют нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Трагедия случилась 15 июля 2019 года на предприятии, выпускающем бетон, бордюры и тротуарную плитку. Мастер цеха дал указание оператору пульта управления контролировать линию формовочной машины. Тот прошел в зону работы машины, где вопреки нормам не имелось ограждения.

"Мужчина оказался зажатым между формовочной площадкой и движущейся частью робота-упаковщика, в результате получил смертельную травму. Следствие считает, что между допущенными мастером цеха нарушениями требований охраны труда и смертью работника имеется прямая причинно-следственная связь", - пояснили в липецком управлении СК.

В процессе расследования мастер цеха признал свою вину. Максимальное наказание, которое ему могут назначить, - четыре года лишения свободы.

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