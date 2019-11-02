В Ярославле открылась XIII Ассамблея "Русского мира"

В театре им. Федора Волкова в Ярославле 2 ноября открылась XIII Ассамблея "Русского мира" под названием "Пространство памяти и славы".

Приветствия участникам Ассамблеи прислали президент РФ Владимир Путин, глава российского правительства Дмитрий Медведев, председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие.

Ассамблея пройдет 2-3 ноября. В ходе встреч нескольких сотен русскоязычных участников, приехавших в Ярославль со всего мира, будет обсуждаться распространение русского языка в разных странах и связанные с этим проблемы, перспективы празднования 75-летия Победы в 2020 году, а также - будущее русскоязычных театров (2019 год объявлен в России годом театра).

На мероприятии в Ярославле присутствовала также первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова.

"В первых полетах в космосе прозвучала русская речь, - сказала Терешкова. - Чем дальше ракета уносит тебя от Земли, тем ближе ты к ней становишься. В далеких просторах космоса, начинаешь понимать, как велико, что нас объединяет, и ничтожно то, что нас разъединяет".