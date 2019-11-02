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02.11.2019 08:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Картины с фронта

В Манеже покажут лучшие полотна о Великой Отечественной войне
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Столичный выпуск № 247(8005)
В выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", которая открывается в День народного единства и продлится до 8 декабря, примут участие музеи из 34 городов России.
Картина "Письмо с фронта" Александра Лактионова - эту треуголку ждали в тылу и дети, и жены, и матери. Фото: РИА Новости Картина "Письмо с фронта" Александра Лактионова - эту треуголку ждали в тылу и дети, и жены, и матери. Фото: РИА Новости
Картина "Письмо с фронта" Александра Лактионова - эту треуголку ждали в тылу и дети, и жены, и матери. Фото: РИА Новости

Зритель увидит 150 картин и скульптур, которые гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова не стесняется называть шедеврами. Говорит, все, что увидит зритель, "очень глубоко, серьезно и очень искренне". И главное, на выставке в Манеже нет ни одной конъюнктурной работы, хотя многих из участников принято считать официальными художниками. "Искренность - это одно из главных понятий, с которым мы сталкиваем людей, у меня сердце щемило, когда я редактировала каталог, - призналась Зельфира Исмаиловна и добавила: - Мы хотели показать, как трансформировалась память о войне в разных поколениях художников. Представить войну через глаза, душу, сердце выдающихся живописцев".

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Что ждет гостей ВДНХ в День народного единства

Председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов) подчеркнул, что у каждой картины, выбранной для экспозиции, особенная судьба, и о ней посетитель сможет узнать с помощью бесплатного аудиогида. "Эту картину Сталин взял на Тегеранскую конференцию. Ее повесили в зале переговоров, и она произвела огромное впечатление на Черчилля и Рузвельта", - рассказал он о полотне "Фашист прилетел" (среди любимых картин митрополита также "Письмо с фронта" Лактионова и "Фронтовая дорога" Пименова.

По словам директора департамента музеев Минкультуры России Владислава Кононова, маршрут по сбору работ на выставку составил 85 тысяч километров. После завершения работы в Москве она отправится по российским городам, сейчас идет обсуждение, по каким именно, их будет не меньше восьми.

В выставке примут участие музеи из 34 городов России, зритель увидит 150 картин и скульптур

Между тем

Картина "Письмо с фронта" была написана художником Лактионовым в Загорске, куда в начале 1944 года он приехал с семьей из Самарканда. Над картиной он работал два года, полотно было окончено в 1947 году. За всеми изображенными на картине - реальные люди. Солдат - недавно вернувшийся с фронта десантник. Женщина с конвертом - сестра матери художника, Евдокия Никифоровна. Мальчик - семилетний сын художника Сережа, а девочка с косами - дочь Светлана.

Митрополит Тихон (Шевкунов): О каждой картине расскажет аудиогид. Фото: РИА Новости
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