Два человека погибли при взрыве на борту танкера в Находке

Два человека погибли, еще один пропал без вести в результате взрыва газовоздушной смеси на нефтеналивном танкере "Залив Америка" в Находке. О хлопке на борту судна в субботу утром сообщили очевидцы. "Горения не наблюдалось", - рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР РФ.

Инцидент произошел на грузовой палубе в районе пятого танка. Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено, возбуждено уголовное дело, добавили в прокуратуре.

Нефтеналивной танкер "Залив Америка" был спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".