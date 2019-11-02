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02.11.2019 06:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли при взрыве на борту танкера в Находке

Два человека погибли, еще один пропал без вести в результате взрыва газовоздушной смеси на нефтеналивном танкере "Залив Америка" в Находке. О хлопке на борту судна в субботу утром сообщили очевидцы. "Горения не наблюдалось", - рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР РФ.

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Инцидент произошел на грузовой палубе в районе пятого танка. Угрозы затопления судну нет, разлива нефтепродуктов не допущено, возбуждено уголовное дело, добавили в прокуратуре.

Нефтеналивной танкер "Залив Америка" был спущен на воду в 1989 году, имеет двойной корпус, предназначен для перевозки любого вида нефтепродуктов. Порт приписки - Находка, владелец - компания "Наяда".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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