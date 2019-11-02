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02.11.2019 10:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Корабль-док "Моаттама" ВМС Мьянмы впервые прибыл во Владивосток

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Вертолетоносец корабль-док "Моаттама" Военно-морских сил Республики Мьянма впервые в истории прибыл во Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Его встретили на 33-м причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. Командующего вторым флотом ВМС Мьянмы Тейна Тха поприветствовал заместитель командира соединения надводных кораблей Приморской флотилии капитан 1 ранга Сергей Алантьев. Гостей по русской традиции угостили хлебом-солью.

Планируется, что во время визита моряки ТОФ и Мьянмы посетят корабли друг друга. Зарубежные гости побывают в музее Тихоокеанского флота и на мемориальной подлодке "С-56".

Покинет Приморье корабль Мьянмы 4 ноября.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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