Корабль-док "Моаттама" ВМС Мьянмы впервые прибыл во Владивосток

Вертолетоносец корабль-док "Моаттама" Военно-морских сил Республики Мьянма впервые в истории прибыл во Владивосток. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Его встретили на 33-м причале Тихоокеанского флота на Корабельной набережной. Командующего вторым флотом ВМС Мьянмы Тейна Тха поприветствовал заместитель командира соединения надводных кораблей Приморской флотилии капитан 1 ранга Сергей Алантьев. Гостей по русской традиции угостили хлебом-солью.

Планируется, что во время визита моряки ТОФ и Мьянмы посетят корабли друг друга. Зарубежные гости побывают в музее Тихоокеанского флота и на мемориальной подлодке "С-56".

Покинет Приморье корабль Мьянмы 4 ноября.