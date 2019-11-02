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02.11.2019 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне

Текст: Юлия Гарднер

Рыболовное судно, стоящее на причале в Петропавловске-Камчатском, загорелось сегодня утром.

На тушение выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части города, камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, а также военнослужащие из частей - в общей сложности 29 человек на восьми единицах техники.

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Очень быстро пожар потушили - площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь повредил внутреннюю обшивку судна. Жертв нет, но пострадал один человек. Его доставили в больницу.

"Причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора", - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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