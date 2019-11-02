На Камчатке один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне

Рыболовное судно, стоящее на причале в Петропавловске-Камчатском, загорелось сегодня утром.

На тушение выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части города, камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, а также военнослужащие из частей - в общей сложности 29 человек на восьми единицах техники.

Очень быстро пожар потушили - площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь повредил внутреннюю обшивку судна. Жертв нет, но пострадал один человек. Его доставили в больницу.

"Причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора", - рассказали в региональном ГУ МЧС России.