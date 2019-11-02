Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео

Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как с палубы поднимается белый дым. Рядом находятся два буксира, поливающие водой поврежденное судно.

Напомним, взрыв на танкере "Залив Америки" произошел сегодня утром в заливе Находка близ мыса Астафьева. Хлопнула газовоздушная смесь. Пожара и разлива нефтепродуктов не было. Погибли два человека, еще один пропал - сейчас его тело ищут.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ по факту взрыва возбудило уголовное дело. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Судно самостоятельно проследует к причалу - оно на ходу. Грузов во время ЧП на нем не имелось.

Нефтеналивной танкер "Залив Америка" построен в 1989 году в Дании. Имеет двойной корпус, может перевозить любой вид нефтепродуктов. Порт приписки - Находка.