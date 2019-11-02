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02.11.2019 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео

Текст: Юлия Гарднер
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Ship’s Name: M/T “ZALIV AMERICA “ Owner: “Nayada” Flag: Russia DWT: 3302 t Сегодня, 02 Ноября 2019 года, произошёл взрыв паров нефтепродуктов на танкере «Залив Америка». Танкер находится на рейде порта Находка. По информации есть пострадавшие и 3 человека погибли. В настоящий момент ведётся борьба за живучесть судна: тушение оставшихся очагов пламени буксирами-спасателями и откачивание поступившей воды. Оказывается вся необходимая помощь членам экипажа. #заливамерика#наяда#пожар#пожарнаборту#взрыв#fire#explosion#chemicaltanker#nakhodka#portnakhodka#russianfleet

Публикация от RussianFleet (@russianfleet)

Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как с палубы поднимается белый дым. Рядом находятся два буксира, поливающие водой поврежденное судно.

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Напомним, взрыв на танкере "Залив Америки" произошел сегодня утром в заливе Находка близ мыса Астафьева. Хлопнула газовоздушная смесь. Пожара и разлива нефтепродуктов не было. Погибли два человека, еще один пропал - сейчас его тело ищут.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ по факту взрыва возбудило уголовное дело. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Судно самостоятельно проследует к причалу - оно на ходу. Грузов во время ЧП на нем не имелось.

Нефтеналивной танкер "Залив Америка" построен в 1989 году в Дании. Имеет двойной корпус, может перевозить любой вид нефтепродуктов. Порт приписки - Находка.

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