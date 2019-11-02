Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на долгие - более трех суток - задания только контрактников, сообщили РБК два источника. В связи с этим глава военного ведомства жестко раскритиковал командиров части, где служил Шамсутдинов.

Напомним, в минувшую пятницу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время смены караула открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Это произошло в воинской части ЗАТО Горный в Забайкальском крае. Сначала он застрелил двух офицеров. После приказал солдатам лечь на пол и расстрелял их. Были убиты восемь человек, в том числе пятеро солдат срочной службы и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили ранения. Сам Шамсутдинов сдался и был задержан. Читинский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца.

Расследуется уголовное дело по статье об убийстве двух и более и лиц, в рамках которого срочника направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В обстоятельствах трагедии, помимо СК, разбирается специальная комиссия во главе с замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым. По предварительным данным, причиной убийства стал конфликт рядового с одним из офицеров вкупе с серьезным психологическим напряжением. Шамсутдинов в содеянном не раскаивается.