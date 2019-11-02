В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство

В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.

По данным следственного комитета по региону, преступление подростки совершили 27 октября 2019 года. Они ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, после чего изнасиловали женщину, находящуюся там. В доме также был 40-летний мужчина, которого преступники избили. Потерпевший впоследствии скончался.

Следователи установили, что нападавшими оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. Первые двое заключены под стражу, младший отправлен под домашний арест.

По данным СК, двое нападавших ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В связи с этим следователи оценят работу органов профилактики и районной комиссии по делам несовершеннолетних.