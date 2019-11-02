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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

Фото: Страница ГИБДД Кировской области "ВКонтакте"/vk.com/gibdd43 Фото: Страница ГИБДД Кировской области "ВКонтакте"/vk.com/gibdd43
Фото: Страница ГИБДД Кировской области "ВКонтакте"/vk.com/gibdd43

В Кировской области девочка шести лет выжила в двух ДТП, произошедших в один день.

Фото: instagram.com/dastist.fantastish
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Первая авария произошла 2 ноября утром на автотрассе "Вятка" в Мурашинском районе. Водитель автомобиля Nissan, в котором находилась женщина с ребенком, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате погиб водитель иномарки и 28-летняя женщина, по сообщению "Интерфакс", это были родители шестилетней пассажирки.

Девочку необходимо было госпитализировать в одну из больниц Кирова. По сообщению агентства, "скорая" с ребенком, имея включенную сирену и мигалку, выехала на красный свет на перекрестке, где столкнулась с автомобилем Ford. В результате второго ДТП никто не пострадал.

В УГИБДД Кировской области проводятся проверки по факту ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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