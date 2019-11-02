На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кировской области девочка шести лет выжила в двух ДТП, произошедших в один день.

Первая авария произошла 2 ноября утром на автотрассе "Вятка" в Мурашинском районе. Водитель автомобиля Nissan, в котором находилась женщина с ребенком, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате погиб водитель иномарки и 28-летняя женщина, по сообщению "Интерфакс", это были родители шестилетней пассажирки.

Девочку необходимо было госпитализировать в одну из больниц Кирова. По сообщению агентства, "скорая" с ребенком, имея включенную сирену и мигалку, выехала на красный свет на перекрестке, где столкнулась с автомобилем Ford. В результате второго ДТП никто не пострадал.

В УГИБДД Кировской области проводятся проверки по факту ДТП.