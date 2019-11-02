В Башкирии трое детей провалились под лед, один ребенок погиб

На Малом озере возле села Байгильдино в Нуримановском районе Башкирии под лед провалились трое детей. Информация об этом стала известна спасателям в 13 часов 43 минуты по московскому времени.

Свидетелями ЧП стали соседи, которые оповестили об этом родителей. Отец бросился на помощь и вытащил всех троих из воды до прибытия сотрудников МЧС, полиции и скорой помощи.

Как сообщили в ГУ МЧС по РБ, пострадавшим оказана первая помощь.

- К сожалению, один из детей, 2012 года рождения погиб, а двое других - 2014 и 2016 годов рождения - госпитализированы. Родителям сейчас оказывают психологическую помощь, уточнили подробности в спасательном ведомстве.

По факту смерти 7-летнего ребенка начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей СКР и полицейских. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.