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02.11.2019 12:34
Проект: В регионах

В Чувашии открыли тепличный комплекс на 20 тысяч тонн овощей в год

Текст: Петров Евгений (Чебоксары)
В Чувашии запущена первая очередь тепличного комплекса "Новочебоксарский".
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Построен он за счет кредитных средств в объеме около 4 миллиардов рублей, предоставленных одним из федеральных банков. Еще 40 миллионов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры выделил "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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После окончательного ввода в эксплуатацию в конце 2020 года предприятие станет выращивать 20 тысяч тонн овощей в год. Это позволит более чем вдвое увеличить объем нынешнего производства овощей защищенного грунта в Чувашии и обеспечить население региона продукцией в течение круглого года.

- Я искренне благодарен федеральному министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, который в свое время принял ответственное решение, руководству банка, открывшему кредитную линию на 6,6 миллиарда рублей, благодарен руководителям предприятия, которые взяли на себя все риски, специалистам, - сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на церемонии открытия тепличного комплекса.

Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, также присутствующая на открытии, выразила уверенность, что выращиваемая здесь продукция будет вкусной и займет достойное место на полках магазинов Чувашии и других регионов. 

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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