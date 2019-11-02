В Чувашии открыли тепличный комплекс на 20 тысяч тонн овощей в год

В Чувашии запущена первая очередь тепличного комплекса "Новочебоксарский".

Построен он за счет кредитных средств в объеме около 4 миллиардов рублей, предоставленных одним из федеральных банков. Еще 40 миллионов на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры выделил "Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике".

После окончательного ввода в эксплуатацию в конце 2020 года предприятие станет выращивать 20 тысяч тонн овощей в год. Это позволит более чем вдвое увеличить объем нынешнего производства овощей защищенного грунта в Чувашии и обеспечить население региона продукцией в течение круглого года.

- Я искренне благодарен федеральному министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, который в свое время принял ответственное решение, руководству банка, открывшему кредитную линию на 6,6 миллиарда рублей, благодарен руководителям предприятия, которые взяли на себя все риски, специалистам, - сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев на церемонии открытия тепличного комплекса.

Замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, также присутствующая на открытии, выразила уверенность, что выращиваемая здесь продукция будет вкусной и займет достойное место на полках магазинов Чувашии и других регионов.