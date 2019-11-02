В Мордовии подвели итоги программы психологической помощи пожилым

Действовавший в Мордовии в течение года социальный проект "Старшее поколение - наше будущее" по оказанию психологической помощи пенсионерам, проживающим в интернатах и домах престарелых, признан эффективным. По итогам его реализации изданы методические рекомендации для персонала учреждений. Это позволит использовать отработанные методики в работе с пожилыми людьми.

Напомним, что проект, разработанный Центром науки, аналитики, образовательных и социальных технологий "Научный ресурс" и минсоцзащиты населения РМ совместно с Корпорацией развития РМ, стартовал в ноябре 2018 года и завершился в конце октября текущего года. Помимо оказания квалифицированных консультаций, он включал в себя групповые занятия по арт-терапии, гимнастики мозга, дыхательным практикам. За этот период в 17 государственных стационарных учреждениях Саранска и республики было организовано 748 групповых психологических тренингов.

- Проведенный психологами цикл занятий с группами пожилых людей привел к положительным изменениям, - подчеркнула на заседании круглого стола по итогам реализации программы руководитель проекта Светлана Кочеткова. - Тренинги были организованы с использованием таких методик, как арт-терапия, психогимнастика, телесноориентированная терапия, сказкотерапия.

Поначалу некоторые психологи, у которых прежде не было опыта работы с этой возрастной категорией, волновались, задавая себе вопрос: удастся ли им установить контакт с аудиторией. Однако вскоре они стали близкими людьми для своих подопечных.

- Сегодня многие с сожалением говорят о том, что проект подошел к концу, - отметила Светлана Кочеткова. - Наш опыт показал, что привлекать к работе с пожилыми людьми психологов необходимо. Кроме того, с помощью нижегородских экспертов мы обучили восемь психологов, которые теперь получили навыки работы с данной категорией. Этот опыт необходимо использовать для того, чтобы у пожилых людей были достойные условия для активного и здорового долголетия.

Представили государственных стационарных учреждениях Саранска и республики поблагодарили организаторов проекта и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

- К сожалению, не всегда есть возможность иметь психолога в штатном расписании, но нужно находить варианты, - указал первый заместитель министра социальной защиты, труда и занятости населения РМ Вячеслав Томилин. - Проект показал, что это необходимо: мы увидели положительную динамику. Реализация программы помогла вывести на новый уровень качество оказания социально-психологической помощи людям старшего возраста и их социализацию в обществе. Полученный опыт надо постараться распространить в стационарных учреждениях для пожилых не только Мордовии, но и других регионов.