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02.11.2019 20:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Мордовии создадут ресурсный центр для НКО

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В Мордовии усилят работу с социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО). Для этого в республике будет создан ресурсный центр "Инфорум для НКО".
Проект предусматривает создание в регионе первого коворкинг-центра НКО, где будут все условия для комфортной работы. Фото: Николай Гагарин Проект предусматривает создание в регионе первого коворкинг-центра НКО, где будут все условия для комфортной работы. Фото: Николай Гагарин
Проект предусматривает создание в регионе первого коворкинг-центра НКО, где будут все условия для комфортной работы. Фото: Николай Гагарин

По мнению руководителя проекта - представителя Корпорации развития РМ Светланы Кочетковой - сегодня в регионе ощущается потребность масштабного и системного развития некоммерческого сектора и реализации комплекса мер поддержки инфраструктуры НКО. В республике зарегистрированы 1426 некоммерческих организаций различных форм, однако большинство из них пока проявляют пассивность как в решении вопросов местного значения, так и в реализации социальных услуг.

Фото: Корпорация развития РМ
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- Сложившееся положение характеризуется отсутствием мощных НКО и ресурсных центров, пула профессиональных руководителей-лидеров НКО, сплоченного и скоординированного сообщества, постоянно действующих площадок для взаимодействия, единой системы информационной поддержки НКО, - пояснила Светлана Кочеткова. - Проект создания ресурсного центра "Инфорум для НКО" очень актуален для Мордовии. Он создаст платформу для развития НКО и будет выступать якорной структурой для всех общественных организаций региона.

В рамках реализации проекта будет сформировано партнерское сообщество для успешного взаимодействия между НКО, органами власти и местного самоуправления, а также инициативными гражданами.

Многие некоммерческие организации пока не обеспечены помещениями, оборудованием, доступом в интернет, связью. На базе ресурсного центра появится уникальная возможность получить комплекс различных форм и видов поддержки в одном месте.

Фото: Николай Гагарин
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Проект предусматривает создание в регионе первого коворкинг-центр НКО, где будут все условия (помещение с рабочими местами и доступом в интернет) для комфортной работы.

Кроме того, планируется организовать единую информационную площадку для НКО. На информационной карте будут собраны все сведения об их деятельности и социальных проектах. Это повысит уровень доверия людей к некоммерческому сектору.

- Еще одним инструментом для привлечения внимания общественности станут публичные акции "Аллея НКО" и "Велопробег НКО", - рассказала Кочеткова. - Проведенные опытными тренерами обучающие семинары и тренинги позволят организациям, которые пока не имеют опыта в грантовой деятельности, получить набор профессиональных навыков в социальном проектировании, в подготовке проекта "под ключ" и стать активными участниками движения НКО.

Справка "РГ"

Проведенный анализ показал, что из 1426 НКО, зарегистрированных в Мордовии, чуть более 115 организаций в том или ином виде и формате реализуют собственные проекты. Систематическую работу ведут не более 35. Социально ориентированные НКО республики являются получателями субсидий из бюджета.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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