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02.11.2019 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске

Текст: Екатерина Дементьева

В ночь с 1 на 2 ноября в Иркутске произошло необычное ДТП - автомобиль Mercedes-Benz ML 400 на большой скорости вылетел с проезжей части на пешеходную площадь бульвара Гагарина и врезался в памятник императору Александру III. Скорость машины была такова, что преодолев 10-15 метров, между дорогой и памятником, она не только разбила чугунную ограду, но и уронила гранитный столб ограждения. Остановить Mercedes смог только сам монумент.

Фото: iStock
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Водитель остался жив, и, похоже, даже не получил серьезных повреждений. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области на своей официальной странице в соцетях, экипажи ГИБДД, обнаружили на месте аварии владельца автомобиля, 36-летнего мужчину с признаками опьянения. Водительских прав при нем не оказалось. Инспекторам он заявил, что проходил мимо и стал свидетелем аварии. Пояснить, кто был за рулем мерседеса, автовладелец не смог. От медосвидетельствования мужчина отказался.

Машину отвезли на штрафстоянку. Виновнику аварии грозит наказание за вождение в пьяном виде. Но помимо этого ему предстоит возместить ущерб, нанесенный памятнику. Во сколько обойдется восстановление монумента пока неизвестно.

ДТП попало на видеокамеру городского оператора он-лайн трансляций и было выложено в социальные сети, где вызвало немало шуток. Иркутские остряки вспомнили и Александра Ульянова, и то, что император Александр III скончался как раз 1 ноября по новому стилю в далеком 1894 году.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск
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