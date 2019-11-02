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02.11.2019 11:15
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Путешественник из Сирии верхом на лошади добрался до России

Текст: Николай Грищенко

Сирийский путешественник и писатель Аднан Аззам верхом на лошади добрался до России. Он уже побывал в Махачкале и Грозном, и теперь намерен отправиться в Москву. Заметки о своем путешествии пилигрим размещает в Facebook.

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Конный переход по маршруту Дамаск - Багдад - Тегеран - Баку- Москва начался 17 апреля нынешнего года с площади Омейядов в Дамаске. Для путешествия была подготовлена кобыла арабской породы Наязек Шам (Звезда Сирии). За семь месяцев она прошла более четырех тысяч километров.

В махачкалинском конном клубе "Узден", где Аднан Аззам остановился на отдых, ему подарили теплую попону для лошади, так как в дороге их ждут тяжелые испытания погодой. В Грозном путешественника встретил министр спорта Чеченской Республики Муса Ханариков.

Во время путешествия Аднан Аззам планирует снять документальный фильм о встречах с жителями дружественных Сирии стран, а также продемонстрировать свой фильм "Сирия - легенда о стойкости" и рассказать о сирийской культуре.

Справка "РГ"

Аднан Аззам - член международной Гильдии конных путешественников (LRG). Первое путешествие, продлившееся 1300 дней, он начал в 1982 году и стал первым в истории конным туристом, прошедшим из Сирии через Турцию в Европу, а от туда в США. Бывал путешественник и в Северной Африке. Автор книги Le Cavalier de l'Espoir ("Всадник надежды").

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