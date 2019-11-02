Видео: Махачкалу затопило дождем и засыпало снегом

Жители Махачкалы подверглись двойному удару стихии. Сначала город оказался затоплен сильными ливнями, а потом пошел снег.

Местные жители выкладывают в интернет видеоролики погодных катаклизмов. На них можно увидеть, как центральная часть города в частности район около озера Ак-Гель превратился в Венецию: автомобили почти "плывут" по улицам. Затем дождь сменился мокрым снегом.

В итоге непогода привела к транспортному коллапсу. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", полностью оказалось заблокировано движение на проспектах: Петра I, Имама Шамиля и Гамидова, а также на улицах: Хаджи Булача, Азизова, Ирчи Казака, Азиза Алиева, Дахаева, Гайдара Гаджиева.

Отметим, что центральная и приморская часть Махачкалы достаточно регулярно оказывается подтопленной дождевыми паводками. В октябре 2016 года оказались затоплены 40 домовладений в Кировском районе города. Причиной затопления оказалась ветхость ливневой канализации, которая не справляется со стоками.