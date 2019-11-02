Акция "Городу Достоевского – книга в подарок" взяла "СеЗаМ"

Благотворительная акция "Городу Достоевскому - книга в подарок", которую организовали журналисты "Российской газеты" и газеты "Старая Русса", победила в номинации "Лучшая журналистская акция" на профессиональном конкурсе журналистов Северо-Запада "СеЗаМ-2019". Вчера в Петербурге победителей и финалистов конкурса чествовали в Георгиевском зале Михайловского замка.

Диплом победителя и приз в виде хрустального пера директору Северо-Западного филиала "РГ" Анжелике Гурской и шеф-редактору газеты "Старая Русса" Елене Николаевой вручил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

- Главное достижение нашего совместного проекта - не только более 600 новых изданий, которыми за год пополнился книжный фонд Старорусской городской библиотеки имени Достоевского. Не менее важна была журналистская работа, благодаря которой возвращены из забвения имена замечательных людей, составлявших гордость нашей страны. Мы узнали о судьбе загадочной "З. Васильевой" - Зинаиды Дмитриевны Васильевой, старшей медсестре Ленинградского института переливания крови, оставившей в годы войны свой автограф на книге, которая долгие годы хранилась в библиотеке. Мы нашли потомков героического генерал-лейтенанта Василия Ивановича Морозова, который в 1941-м году под Старой Руссой, имея приказ удержать город хотя бы несколько дней, лично водил войска в атаку. Мы напомнили о несправедливо забытом подвиге капитана Павла Семеновича Кузьмина, который погиб в Балтийском море вместе со своей подводной лодкой, прорывая гогландский противолодочный рубеж, но награжден только знаком почетного члена ордена Британской империи. И эта журналистская работа обязательно будет продолжена, - отметила Гурская на церемонии награждения.

В этом году на премию "СеЗаМ-2019" претендовали 480 конкурсантов. В номинации "Лучшая публикация/серия публикаций (печатные и интернет-медиа") победу одержал Олег Зурман из интернет-издания "Новый Калининград" за материал "Каждый день - последний. Как живут и почему гибнут люди, ныряющие за янтарем?". Среди телевизионщиков победила Наталья Буракова с телепередачей "Дивный мир Маргариты Давыдовой, или все в Лес" (телеканал "36ТВ.ру", Вологда), а журналист калининградского радио "Балтика Плюс" Владимир Кайрис получил первый приз за свой "Специальный репортаж".

Лучшей публикацией на экономическую тему стала статья "Не закрывайте двери" петербургских журналистов Дмитрия Глумскова и Юрия Антушевича в журнале "Эксперт Северо-Запад".

Лучшей работой на социальную тему стала телепередача "Жизнь. Стирая границы" телеканала ГТРК "Поморье", приз увезла в Архангельск Мария Воробьева. Ее коллега из ГТРК "Мурман" Елена Белкина с телепередачей "Курс на Арктику" завоевала первое место в номинации "Лучшая публикация/передача на тему арктического развития (проект "Арктическое ожерелье").

При оценке лучших медиапроектов члены жюри большинством голосов отдали первое место "Издательскому дому "Медиа 60" за проект объединения и перезагрузки районных газет Псковской области.

Премию губернатора Псковской области за информационное развитие добрососедских отношений получила главный редактор газеты "Призыв" (Себеж, Псковская область) Светлана Воронецкая за выпуск совместной газеты с коллегами из "Двинской правды" (Верхнедвинский район Витебской области, Беларусь). Их проект "Курган Дружбы" был посвящен 60-й Международной встрече ветеранов Великой Отечественной войны России, Беларуси и Латвии.

Полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, вручивший на СеЗаМе свою специальную премию, отметил важность роли СМИ в освещении реализации национальных проектов. Приз полпреда достался корреспонденту ТАСС Кристине Абелян за публикацию "За воротами поместья: как молодежь поселка Тайцы помогает возрождать усадьбу XVIII века".

Высокий профессионализм авторского коллектива журналистов телеканала "Санкт-Петербург" в лице Елизаветы Терешкиной, Натальи Колесовой, Елены Ярмухаметовой, Тимофея Никанорова и Ирины Холмовой был отмечен Специальным дипломом жюри за цикл передач "Порубежье". А премия года была присуждена ГТРК "Карелия".

Напомним, что творческий конкурс "СеЗаМ" направлен на выявление лучших журналистских имен и проектов. Ежегодно на конкурс поступает порядка 500 работ со всех регионов Северо-Запада. Победителей определяет профессиональное жюри, возглавляемое главным редактором газеты "Московский комсомолец" Павлом Гусевым, а Большое общественное жюри, возглавляемое директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, определяет общественную значимость конкурсных работ.

Кстати

10 ноября в 14.00 в Старорусской городской библиотеке будут торжественно подведены итоги акции "Городу Достоевского - книга в подарок" и открыта выставка рисунков и автографов Достоевского. На выставке будут представлены копии публицистических набросков к статьям, портретные, пейзажные и архитектурные зарисовки, черновые записи, карандашные наброски, подготовительные материалы к текстам из рабочих тетрадей Достоевского 1864-1875 годов. Проект выставки подготовлен при поддержке Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге.

Справка "РГ"

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы, с тем чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в это время на базе Старорусской городской библиотеки регулярно проходят встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями. Итоги акции будут подведены в Старой Руссе в канун 11 ноября 2019 года - день рождения Достоевского и "Российской газеты".

К акции присоединились:

* главный редактор журнала "Звезда" Яков Гордин;

* председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов;

* губернатор Архангельской области Игорь Орлов;

* председатель Госсовета республики Коми Надежда Дорофеева;

* наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий;

* мэр Архангельска Игорь Годзиш;

* председатель городского совета депутатов Калининграда Андрей Кропоткин;

* глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум;

* генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ясумаса Иидзима;

* член общественной палаты РФ, генеральный директор Коми Республиканской типографии (Сыктывкар) Анна Чуракова;

* писатели-журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, Руслан Мельников;

* заместитель шеф-редактора научно-популярного исторического журнала "Родина", писатель Семен Экштут;

* заместитель генерального директора Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Валентин Сидорин;

* генеральный директор Морской литературно-художественного фонда имени В. Конецкого Татьяна Акулова-Конецкая;

* президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин;

* руководитель Международного фестиваля Dance Open Екатерина Галанова;

* литературовед, доктор филологических наук Константин Баршт;

* директор Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге Наталья Ашимбаева;

* заместитель директора Литературно-мемориального музея Достоевского в Санкт-Петербурге Борис Тихомиров;

* скульптор, Народный художник РСФСР Григорий Ястребенецкий;

* рок-музыкант, лидер "Наутилуса" и группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов;

* фронтмен группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин;

* Псковское региональное отделение Союза писателей России;

* Коми Республиканское отделение Союза писателей России;

* издательство "Пушкинского фонда;

* художник Павел Лемтыбож;

* настоятель церкви во имя Покрова Божией Матери (село Коростынь Шимского района Новгородской области) о. Николай (Епишев);

* владелец галереи Kunsthandel Zechling Вернер Цeхлинг (Австрия);

* настоятель церкви во имя Покрова Божией Матери (село Коростынь Шимского района Новгородской области), священник Николай Епишев,

* Нарынская гимназия № 2 имени Чкалова (Киргизия);

* Гатчинская школа № 9 (Ленинградская область);

* лауреат литературной премии "Русский Букер-2009" Елена Чижова;

* вологодский писатель Андрей Малышев,

* петербургские писатели Анатолий Аграфенин, Ольга Фадеева, Игорь Шушарин, Юрий Звягин, Елена Колина, Виктор Кокосов;

* журналистка и писательница из Перми Любовь Соколова;

* представители Старорусского землячества в Петербурге: член Союза художников России, преподаватель Художественно-промышленной академии имени Штиглица Маргарита Широковских и кандидат медицинских наук Владимир Алексеев;

* предприниматели Старой Руссы Валерий Васильев и Алексей Лойкуц;

* анонимные дарители.