В Ленобласти 14-летние подростки устроили поножовщину

Во Всеволожском районе Ленинградской области между двумя 14-летними подростками произошел конфликт, переросший в поножовщину. В обстоятельствах сейчас разбираются специалисты СУ СК РФ по Ленбласти.

Известно, что подростки подрались 1 ноября на улице города Кудрово. В результате оба попали в больницу. Один - с травмой лица и головы, другой - с колото-резаной раной живота. По словам медиков, угрозы для жизни ребят нет, их состояние удовлетворительное.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В СК изучают мотивы и обстоятельства драки, выясняют, в каких условиях живут подростки. По результатам будет вынесено процессуальное решение.

По неофициальной информации, прежде школьники в поле зрения правоохранителей не попадали.