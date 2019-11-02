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02.11.2019 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти 14-летние подростки устроили поножовщину

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Во Всеволожском районе Ленинградской области между двумя 14-летними подростками произошел конфликт, переросший в поножовщину. В обстоятельствах сейчас разбираются специалисты СУ СК РФ по Ленбласти.

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Известно, что подростки подрались 1 ноября на улице города Кудрово. В результате оба попали в больницу. Один - с травмой лица и головы, другой - с колото-резаной раной живота. По словам медиков, угрозы для жизни ребят нет, их состояние удовлетворительное.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В СК изучают мотивы и обстоятельства драки, выясняют, в каких условиях живут подростки. По результатам будет вынесено процессуальное решение.

По неофициальной информации, прежде школьники в поле зрения правоохранителей не попадали.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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