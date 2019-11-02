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02.11.2019 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге столкнулись маршуртка и легковой автомобиль

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Сегодня, 2 ноября в Санкт-Петербурге возле дома 23 на улице Коллонтай (Невский район) произошла авария - столкнулись легковой автомобиль Renault Duster и маршрутное такси № Т-251.

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Как сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о ДТП поступило на пульт в 13.41. Для ликвидации последствий аварии были привлечены спасатели - пять человек личного состава и одна единица техники.

Судя по всему, в ДТП есть пострадавшие: на место происшествия прибыли машины скорой помощи и реанимация. Сведения о количестве травмированных в аварии и их самочувствии уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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