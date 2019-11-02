В Петербурге столкнулись маршуртка и легковой автомобиль

Сегодня, 2 ноября в Санкт-Петербурге возле дома 23 на улице Коллонтай (Невский район) произошла авария - столкнулись легковой автомобиль Renault Duster и маршрутное такси № Т-251.

Как сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение о ДТП поступило на пульт в 13.41. Для ликвидации последствий аварии были привлечены спасатели - пять человек личного состава и одна единица техники.

Судя по всему, в ДТП есть пострадавшие: на место происшествия прибыли машины скорой помощи и реанимация. Сведения о количестве травмированных в аварии и их самочувствии уточняются.