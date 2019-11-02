Диетолог рассказала, как правильно выбрать фарш для котлет

Выбирая мясной фарш для котлет следует придерживаться некоторых простых правил.

О них "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, наиболее полезным является фарш, изготовленный из белого мяса индейки, телятины и кролика. Также к этой категории можно отнести курятину и нежирную рыбу. Вообще, считается, что меньшее количество жира в фарше делает его более диетическим продуктом. С этой целью иногда в мясной фарш добавляют овощи. Но в фарше могут присутствовать хлеб и яйца.

Эксперт рекомендует готовить фарш самостоятельно. Дело в том, что покупая этот продукт в магазине, сложно определить соотношение в нем жира и белка. В дешевом фарше, наверняка, доля жира окажется больше.

Если все же приходится пользоваться покупным фаршем, следует обратить внимание на его характеристики. Нужно выбирать фарш розового цвета. Даже по виду фарша из более темного мяса, например, телятины, можно определить его свежесть.

"Жировых прослоек в таком мясе должно быть меньше, цвет его должен быть светлым, а не желтым или, того хуже, зеленым. Иначе появляется шанс отравиться", - говорит Елена Соломатина.

Обветренный коричневый цвет может свидетельствовать о низком качестве продукта. Также не стоит покупать фарш, который пахнет не свежим мясом и кровью, а имеет даже незначительный неприятный запах. Следует воздержаться и от покупки фарша, который прилипает к пальцам. Ну и конечно, нужно учитывать дату изготовления, срок годности и место хранения фарша.

Эксперт советует брать фарш из закрытых холодильников, но избегать заледеневшего фарша. Лед свидетельствует о том, что фарш уже размораживался, а затем замораживался повторно. Это может стать причиной появления в нем патогенной микрофлоры.