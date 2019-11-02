Боксер Тищенко защитил чемпионский титул в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в первом тяжелом весе.

В Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса. В одном из боев вечера на ринг вышел олимпийский чемпион 2016 года россиянин Евгений Тищенко. Ему предстояло защищать титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первом тяжелом весе против представителя Казахстана Ивы Акбербаева.

Матч должен был продолжаться 10 раундов, однако все закончилось раньше. В шестом раунде россиянин стал все чаще попадать по сопернику, и в перерыве команда казахстанского бойца отказалась от продолжения боя.

Это шестая подряд победа олимпийского чемпиона и четвертая - досрочно. Его оппонент потерпел первое в карьере поражение.

В другом бою россиянин Марк Урванов завоевал вакантный титул интернационального чемпиона WBO в весе до 57,15 кг, победив соотечественника Евгения Чупракова техническим нокаутом в третьем раунде.