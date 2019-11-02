В Югре спасли десятки котят, оставленных на заснеженной трассе

Жители Югры спасли 28 котят, брошенных кем-то на заснеженной обочине трассы в Сургутском районе.

Неизвестные люди, личности которых устанавливают правоохранительные органы, оставили животных мерзнуть в клетках. Снимки с места происшествия опубликовали в сообществе местного паблика зоозащитников.

Как рассказала агентству РИА Новости жительница Сургута Елена Макогон, которая обнаружила животных, в открытых клетках были миски с водой и кормом, но рядом с животными некого не было. "Кто-то все это оставил на холоде, возможно, надеясь, что они разбегутся по лесу", - предположила она.

По ее словам, в соцсетях некий мужчина незадолго до случившегося интересовался, куда бы раздать 28 кошек. В комментариях под постом о находке на трассе пользователи отмечают, что котята на вид ухоженные. Так что у версии с неудавшимся пристраиванием животных есть основания.

Сейчас всех животных взяли себе волонтеры - будут искать для них семьи.