Россияне лидируют после короткой программы в парном катании во Франции

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин захватили лидерство после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит во Франции.

Завершали программу первого дня третьего этапа Гран-при по фигурному катанию соревнования в парном катании. Российский дуэт Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин в короткой программе сумели показать лучший результат. За их прокат судьи выставили 76,59 балла.

Второй результат показала еще одна российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они уступили лидерам почти 3 балла - 73,77, третьими идут американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер - 68,65.

Победитель в соревнованиях спортивных пар определится 2 ноября после произвольной программы.