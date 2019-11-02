Российские спасатели вновь продемонстрировали свое мастерство в Сербии

Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ролика на YouTube 19:55
В автошколе этому не учат. Что означают сигналы и жесты водителей 19:43
В США запустили к МКС ракету Antares с грузовиком Cygnus 19:40
В Приморье в руках у женщины взорвался найденный на улице сверток 18:45
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море 18:35
Минск: Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту 18:34
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы 18:27
Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции 17:54
В Башкирии трое детей провалились под лед, один ребенок погиб 17:54
Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре 17:49
Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске 17:42
УАЗ "Астеро". Двигатель V8 и комфортный салон 17:30
Мать Криштиану Роналду пожаловалась на футбольную мафию 17:30
В Саратове отец задержал мужчину, напавшего на его девятилетнюю дочь 17:18
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви 17:08
Врач рассказала, какие болезни можно определить по запаху человека 16:55
Видео: владелец Lamborghini разбил машину, проехав всего 100 метров 16:20
Ученые выяснили, что корь "стирает" иммунную память организма 16:13
Участника "Евровидения" назвали на шоу "Голос" ресторанным певцом 15:56
В Петербурге столкнулись маршуртка и легковой автомобиль 15:55
Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи 15:30
В Сыктывкаре 34 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме 15:30
По Крымскому мосту за полтора года проехали 8 млн автомобилей 15:25
Томскому подростку, чья собака погибла под машиной, подарили щенка 15:13
Новак рассказал о выполнении сделки ОПЕК+ 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 19:25
Рубрика: В мире

Российские спасатели вновь продемонстрировали свое мастерство в Сербии

Текст: Александр Борисов (Белград)
Самолет МЧС России - Ил-76, прибывший накануне в Сербию, в субботу уже был задействован в тушении пожара на горном массиве Стара-Планина на границе с Болгарией на юго-востоке данного балканского государства, сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.
Экипаж самолета МЧС РФ и сотрудники РСГЦ Фото: Пресс-служба МВД Сербии Экипаж самолета МЧС РФ и сотрудники РСГЦ Фото: Пресс-служба МВД Сербии
Экипаж самолета МЧС РФ и сотрудники РСГЦ Фото: Пресс-служба МВД Сербии

"Самолет Ил-76 МЧС России приступил к тушению труднодоступных очагов огня на горном хребте Стара-Планина в Сербии, - написал в Twitter высокопоставленный дипломат. - Надеемся, что участие российских спасателей поспособствует окончательной ликвидации пожаров. Это подтверждает, что деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише и сотрудничество России и Сербии по линии МЧС имеют исключительно мирный характер и связаны с реагированием на чрезвычайные ситуации".

Посол РФ в Сербии: Россия увеличит информационное присутствие на Балканах

Напомним, что в сербском городе Ниш дислоцируется Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) - уникальная структура, предназначенная исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Это, естественно, не осталось без внимания на Западе, где РСГЦ был выбран как один из объектов для нападок.

В интервью ТАСС Александр Боцан-Харченко рассказал о ситуации вокруг статуса РСГЦ, перспективах решения этого вопроса. "Уточню, что РСГЦ имеет официальный статус - он зарегистрирован как межправительственная некоммерческая организация в соответствии с сербским законодательством, - указал посол. - Центр зарекомендовал себя не только здесь, в Сербии, но и шире, в региональном плане, как очень нужная, важная и эффективная в случае гуманитарных катастроф структура. Я бы даже сказал - без всякого преувеличения - незаменимая структура в регионе. Мы все помним пожары на побережье, наводнения в Сербии и в Боснии и Герцеговине и много иных примеров, когда действовал Центр, действовала Москва, используя его потенциал и возможности. Если сравнивать это с реакцией МЧС в аналогичных ситуациях до создания РСГЦ, то при наличии Центра реакция была более быстрой и эффективной, и это все понимают".

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Россия разместила в Сербии зенитные системы С-400

Высокопоставленный дипломат констатировал, что РСГЦ выбран Западом как один из объектов для нападок, и вокруг него стали создаваться мифы, что это какое-то шпионское гнездо. "Вы слышали такие бредни, - подчеркнул он. - Доказательств, что там ведется какая-то иная деятельность, кроме гуманитарной, естественно, не существует, более того, мы уже несколько мероприятий проводили, "дни открытых дверей" в прямом смысле, приглашая в Центр и западных представителей. Удивительно, что те, кто наиболее рьяно распространяет мифы, туда не поехали, говоря, что "они и без того все знают". Это подход людей, которые заносчиво привыкли к тому, что их должны слушать и некритически воспринимать на веру все, что говорится. Естественно, эта ситуация помешала развитию правовой базы, которая сопровождает функционирование Центра. Конечно, было бы неправильно говорить, что соглашение, которое зависло, не имеет значения. Будь соглашение, деятельность РСГЦ была бы еще более отлаженной. Но и в этих условиях Центр продолжает работать, и наше сотрудничество по линии МЧС развивается. Летом состоялись масштабные учения, которые прошли очень эффективно. Полагаю, придет время, и это соглашение будет подписано".

В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей