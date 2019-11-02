Российские спасатели вновь продемонстрировали свое мастерство в Сербии

Самолет МЧС России - Ил-76, прибывший накануне в Сербию, в субботу уже был задействован в тушении пожара на горном массиве Стара-Планина на границе с Болгарией на юго-востоке данного балканского государства, сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Самолет Ил-76 МЧС России приступил к тушению труднодоступных очагов огня на горном хребте Стара-Планина в Сербии, - написал в Twitter высокопоставленный дипломат. - Надеемся, что участие российских спасателей поспособствует окончательной ликвидации пожаров. Это подтверждает, что деятельность Российско-сербского гуманитарного центра в Нише и сотрудничество России и Сербии по линии МЧС имеют исключительно мирный характер и связаны с реагированием на чрезвычайные ситуации".

Напомним, что в сербском городе Ниш дислоцируется Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) - уникальная структура, предназначенная исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Это, естественно, не осталось без внимания на Западе, где РСГЦ был выбран как один из объектов для нападок.

В интервью ТАСС Александр Боцан-Харченко рассказал о ситуации вокруг статуса РСГЦ, перспективах решения этого вопроса. "Уточню, что РСГЦ имеет официальный статус - он зарегистрирован как межправительственная некоммерческая организация в соответствии с сербским законодательством, - указал посол. - Центр зарекомендовал себя не только здесь, в Сербии, но и шире, в региональном плане, как очень нужная, важная и эффективная в случае гуманитарных катастроф структура. Я бы даже сказал - без всякого преувеличения - незаменимая структура в регионе. Мы все помним пожары на побережье, наводнения в Сербии и в Боснии и Герцеговине и много иных примеров, когда действовал Центр, действовала Москва, используя его потенциал и возможности. Если сравнивать это с реакцией МЧС в аналогичных ситуациях до создания РСГЦ, то при наличии Центра реакция была более быстрой и эффективной, и это все понимают".

Высокопоставленный дипломат констатировал, что РСГЦ выбран Западом как один из объектов для нападок, и вокруг него стали создаваться мифы, что это какое-то шпионское гнездо. "Вы слышали такие бредни, - подчеркнул он. - Доказательств, что там ведется какая-то иная деятельность, кроме гуманитарной, естественно, не существует, более того, мы уже несколько мероприятий проводили, "дни открытых дверей" в прямом смысле, приглашая в Центр и западных представителей. Удивительно, что те, кто наиболее рьяно распространяет мифы, туда не поехали, говоря, что "они и без того все знают". Это подход людей, которые заносчиво привыкли к тому, что их должны слушать и некритически воспринимать на веру все, что говорится. Естественно, эта ситуация помешала развитию правовой базы, которая сопровождает функционирование Центра. Конечно, было бы неправильно говорить, что соглашение, которое зависло, не имеет значения. Будь соглашение, деятельность РСГЦ была бы еще более отлаженной. Но и в этих условиях Центр продолжает работать, и наше сотрудничество по линии МЧС развивается. Летом состоялись масштабные учения, которые прошли очень эффективно. Полагаю, придет время, и это соглашение будет подписано".