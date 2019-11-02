Новости

РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви 17:08
Врач рассказала, какие болезни можно определить по запаху человека 16:55
Видео: владелец Lamborghini разбил машину, проехав всего 100 метров 16:20
Ученые выяснили, что корь "стирает" иммунную память организма 16:13
Участника "Евровидения" назвали на шоу "Голос" ресторанным певцом 15:56
В Петербурге столкнулись маршуртка и легковой автомобиль 15:55
Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи 15:30
В Сыктывкаре 34 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме 15:30
По Крымскому мосту за полтора года проехали 8 млн автомобилей 15:25
Томскому подростку, чья собака погибла под машиной, подарили щенка 15:13
Новак рассказал о выполнении сделки ОПЕК+ 15:07
Под Парижем открылось экологическое кладбище 15:05
Джонсон проведет решающие дебаты с оппозицией 14:56
Минск: Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о минировании самолета 14:40
Вышел еще один клип сольного проекта лидера Rammstein 14:40
В Югре спасли десятки котят, оставленных на заснеженной трассе 14:30
Что ожидает любителей зимней охоты в белорусских лесах 14:29
Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре 14:15
К Кайли Дженнер ворвался агрессивный наркоман 13:35
Минск инициирует проведение в рамках ШОС встреч по атомной энергетике 13:34
Канал FOX приобрел формат российского сериала "ЧОП" 13:29
Актриса Асмус отказалась судиться из-за своего портрета на надгробье 13:25
Робот убил человека на заводе под Липецком 13:21
Александр Градский: Рэп - это русские частушки 13:16
По делу об убийстве ребенка арестовали охранника детсада в Нарьян-Маре 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 17:08
Рубрика: Общество

РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

Текст: Владимир Емельяненко

Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, не признающим церковный раскол на Украине. Об этом в эфире канала "Россия 24" сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он при этом заметил, что уже в ближайшие дни, когда патриарх Кирилл будет служить, "этого поминовения не будет".

Патриарх Кирилл подписал грамоту единства Архиепископии западноевропейских приходов РПЦ

Однако Иларион особо выделил один момент - РПЦ готова сохранять общение с греческими архиереями, которые не признают раскол в украинской церкви. Ранее синод РПЦ дал полномочия патриарху Кириллу не поминать предстоятеля греческой церкви на богослужениях, если тот признает ПЦУ и станет молиться за ее главу "митрополита" Епифания на службах.

Архиепископ Иероним выступил за признание ПЦУ. В РПЦ высказали сожаление из-за решения Элладской церкви и выразили надежду, что ни одна другая поместная православная церковь этому не последует.

Досье "РГ"

Новая раскольническая организация - ПЦУ или Православная церковь Украины создана в декабре 2018 года. В январе 2019 года она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии - церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире.

Общество Религия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона
Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео