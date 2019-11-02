РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, не признающим церковный раскол на Украине. Об этом в эфире канала "Россия 24" сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он при этом заметил, что уже в ближайшие дни, когда патриарх Кирилл будет служить, "этого поминовения не будет".

Однако Иларион особо выделил один момент - РПЦ готова сохранять общение с греческими архиереями, которые не признают раскол в украинской церкви. Ранее синод РПЦ дал полномочия патриарху Кириллу не поминать предстоятеля греческой церкви на богослужениях, если тот признает ПЦУ и станет молиться за ее главу "митрополита" Епифания на службах.

Архиепископ Иероним выступил за признание ПЦУ. В РПЦ высказали сожаление из-за решения Элладской церкви и выразили надежду, что ни одна другая поместная православная церковь этому не последует.

Досье "РГ"

Новая раскольническая организация - ПЦУ или Православная церковь Украины создана в декабре 2018 года. В январе 2019 года она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии - церковный документ, якобы легализующий ее независимое существование в православном мире.