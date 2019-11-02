Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции

Россиянин Александр Самарин занял второе место в мужском одиночном катании на третьем в сезоне этапе Гран-при, который проходит во Франции.

Самарин довольно успешно откатал короткую программу, по итогам которой первым в истории исполнил четверное флип и лутц. Однако совершил ошибку в более простом прыжке. Шансов на победу у россиянина было не слишком много, однако он сделал все от себя зависящее.

21-летний представитель России по сумме двух программ набрал 265,10 балла. А первенствовал американец Натан Чен - 297,16. Третьим призером стал француз Кевин Эймос - 254,64. Также на этом турнире выступили еще два российских спортсмена - Сергей Воронов и Антон Шулепов. Более опытный Воронов по сумме двух программ стал шестым, а Шулепов - 11-м.

Чен квалифицировался в финал Гран-при еще после первого этапа в Канаде. Для Самаринка нынешний Гран-при стал первым. В следующий раз россиянин выступит на этапе серии в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.