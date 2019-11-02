Сергей Лавров назвал главные российские ценности

Российские ценности отличаются от западных, считает министр иностранных Дел РФ Сергей Лавров.

"На Западе очень любят говорить о ценностях, - заявил он в телеинтервью на "Россия-24". - Под этими ценностями они - неолибералы и прочие - подразумевают вседозволенность, по большому счету".

Между тем российские ценности, по словам министра, совсем в другом. Это, в частности, "ценности суверенитета, но еще […] добра и справедливости, правды".

Лавров философски заметил, что российские ценности впитаны с молоком матери и завещаны предками.