Новости

Палестинские радикалы выпустили по Израилю 10 ракет 01:57
Непогода оставила без света почти миллион домов в Канаде 01:35
Сергей Лавров назвал главные российские ценности 00:40
Победившая Загитову Косторная расстроена оценками за короткую программу 00:33
"Ювентус" покажет анимационный сериал для детей 00:25
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение" 00:17
В Гидрометцентре рассказали, влияет ли изменение погоды на здоровье 00:05
Загитова считает, что могла выступить лучше 01.11.2019
На Кубе написали "Географический диктант" 01.11.2019
Лавров: Путин не видит себя "укротителем гадюшника" 01.11.2019
Жители Тернополя встретили Зеленского протестной акцией 01.11.2019
СМИ: Китай и США достигли консенсуса по главным торговым вопросам 01.11.2019
Против Кличко возбудили уголовное дело 01.11.2019
Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции 01.11.2019
Скандал в Одессе: дети из приюта рассказали, как над ними издевались 01.11.2019
Российский танцевальный дуэт наказали за оторвавшуюся пуговицу 01.11.2019
В центре Москвы из пожара спасли сову и 31 человека 01.11.2019
Беларусь и Узбекистан выполнили дорожную карту сотрудничества на треть 01.11.2019
Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео 01.11.2019
Минстрой предложил изменить условия для улучшения жилья молодых семей 01.11.2019
Аксенов назвал слабоумием призыв НАТО вернуть Крым Украине 01.11.2019
Пассажир аварийно севшего в Тюмени самолета рассказал подробности ЧП 01.11.2019
Самарин первым прыгнул лутц и флип в 4 оборота в короткой программе 01.11.2019
Патриарх Кирилл подписал грамоту единства Архиепископии западноевропейских приходов РПЦ 01.11.2019
Макгрегору вынесли приговор за избитого пожилого человека в пабе 01.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 00:40
Рубрика: Власть

Сергей Лавров назвал главные российские ценности

Российские ценности отличаются от западных, считает министр иностранных Дел РФ Сергей Лавров.
Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ
Фото: МИД РФ
Лавров: Путин не видит себя "укротителем гадюшника"

"На Западе очень любят говорить о ценностях, - заявил он в телеинтервью на "Россия-24". - Под этими ценностями они - неолибералы и прочие - подразумевают вседозволенность, по большому счету".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Лавров: РФ и КНР не планируют создавать военный союз

Между тем российские ценности, по словам министра, совсем в другом. Это, в частности, "ценности суверенитета, но еще […] добра и справедливости, правды".

Лавров философски заметил, что российские ценности впитаны с молоком матери и завещаны предками.

Сергей Иванов рассказал, какие западные ценности неприемлемы для России
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
Путин обсудил на совещании Совбеза Сирию и строительство газопроводов
Верховный суд ликвидировал движение "За права человека"
Свидетель по делу МН17 рассказал, что ему обещали за нужные сведения