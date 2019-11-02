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Рубрика: Общество

СМИ: Роскосмос отказался от ракеты "Ангара-1.2"

Роскосмос расторг подписанный в июле этого года контракт на изготовление ракеты "Ангара-1.2", с помощью которой в 2021 году планировалось вывести на орбиту три спутника связи "Гонец-М". Ракету должен был произвести Центр Хруничева, но теперь этого не произойдет, пишет РИА Новости.

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Контракт, стоимость которого более двух миллиардов рублей, был расторгнут 30 октября по решению Роскосмоса. О причинах данного шага не сообщается. Добавим, что новое семейство ракет-носителей "Ангара" использует экологически чистые компоненты топлива.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Запуск ракеты "Ангара"
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