Новости

РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви 17:08
Врач рассказала, какие болезни можно определить по запаху человека 16:55
Видео: владелец Lamborghini разбил машину, проехав всего 100 метров 16:20
Ученые выяснили, что корь "стирает" иммунную память организма 16:13
Участника "Евровидения" назвали на шоу "Голос" ресторанным певцом 15:56
В Петербурге столкнулись маршуртка и легковой автомобиль 15:55
Леди Гага сыграет в фильме об убийстве Гуччи 15:30
В Сыктывкаре 34 человека эвакуировали из-за пожара в жилом доме 15:30
По Крымскому мосту за полтора года проехали 8 млн автомобилей 15:25
Томскому подростку, чья собака погибла под машиной, подарили щенка 15:13
Новак рассказал о выполнении сделки ОПЕК+ 15:07
Под Парижем открылось экологическое кладбище 15:05
Джонсон проведет решающие дебаты с оппозицией 14:56
Минск: Уголовное дело возбуждено по факту сообщения о минировании самолета 14:40
Вышел еще один клип сольного проекта лидера Rammstein 14:40
В Югре спасли десятки котят, оставленных на заснеженной трассе 14:30
Что ожидает любителей зимней охоты в белорусских лесах 14:29
Аномальное субтропическое тепло придет в Москву в ноябре 14:15
К Кайли Дженнер ворвался агрессивный наркоман 13:35
Минск инициирует проведение в рамках ШОС встреч по атомной энергетике 13:34
Канал FOX приобрел формат российского сериала "ЧОП" 13:29
Актриса Асмус отказалась судиться из-за своего портрета на надгробье 13:25
Робот убил человека на заводе под Липецком 13:21
Александр Градский: Рэп - это русские частушки 13:16
По делу об убийстве ребенка арестовали охранника детсада в Нарьян-Маре 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 16:13
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, что корь "стирает" иммунную память организма

Текст: Наталья Панасенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Те, кто переболел корью, защищены от этой болезни на всю жизнь. Но в то же время у этой защиты слишком высокая цена: корь стирает иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням. Таков вывод двух новых исследований, опубликованных в Science и Science Immunology.

Фото: istockphoto.com
Какими вакцинами можно привиться от гриппа

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от кори умирает более 100 000 человек, большинство из которых - дети в возрасте до пяти лет. И это несмотря на то, что с 1960-х годов проводится вакцинация.

Причем недавние исследования показали, что вирус кори не только убивает своих жертв напрямую.

Выяснилось, что переболевшие корью более восприимчивы к другим опасным инфекционным заболеваниям, причем даже спустя два-три года после выздоровления.

Но что приводит к ослаблению иммунитета, до сих пор было плохо изучено.

Два новых исследования предоставляют убедительные доказательства к ранее выдвинутой гипотезе: вирус кори губительно воздействует на иммунную систему и приводит к амнезии иммунитета. Другими словами: уничтожая определенные клетки, вирус заставляет иммунитет забывать о патогенах в прошлом.

В обеих работах ученые исследовали кровь 77 детей, принадлежащих к религиозному сообществу в Нидерландах. Члены общины не вакцинируют своих детей. Тем не менее, они дали согласие на участие в исследованиях: у детей взяли кровь до и после местной вспышки кори.

Благодаря новому методу молекулярной биологии (VirScan) исследователи смогли обнаружить в крови детей специфические антитела, которые возникали в результате столкновения с тысячами различных вирусов. Однако эта система защиты дала сбой после кори: переболевшие корью дети потеряли от 11 до 73% этих антител.

Родителям напомнят о прививке для ребенка

Аналогичные результаты были получены в экспериментах с макаками, у которых тоже изучали разнообразие антител через пять месяцев после заражения корью. Исследователи называют это явление амнезией иммунитета: организм забыл, как он должен реагировать на известные патогены. У детей, получивших вакцину против кори, такой иммуноамнезии не обнаружили.

Но как вирус кори влияет на разнообразие антител? Исследовательская группа Колина Рассела из Амстердамского университета (Нидерланды) выяснила, что после кори у детей уменьшалось количество так называемых В-лимфоцитов, которые отвечают за выработку антител и помнят прежние атаки разных патогенов.

Таким образом, исследователи заключают: вакцинация против кори важна не только для борьбы с вирусом, это в том числе и способ поддержать иммунитет и предотвратить иммунную амнезию.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона
Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео