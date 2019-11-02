Ученые выяснили, что корь "стирает" иммунную память организма

Те, кто переболел корью, защищены от этой болезни на всю жизнь. Но в то же время у этой защиты слишком высокая цена: корь стирает иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням. Таков вывод двух новых исследований, опубликованных в Science и Science Immunology.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от кори умирает более 100 000 человек, большинство из которых - дети в возрасте до пяти лет. И это несмотря на то, что с 1960-х годов проводится вакцинация.

Причем недавние исследования показали, что вирус кори не только убивает своих жертв напрямую.

Выяснилось, что переболевшие корью более восприимчивы к другим опасным инфекционным заболеваниям, причем даже спустя два-три года после выздоровления.

Но что приводит к ослаблению иммунитета, до сих пор было плохо изучено.

Два новых исследования предоставляют убедительные доказательства к ранее выдвинутой гипотезе: вирус кори губительно воздействует на иммунную систему и приводит к амнезии иммунитета. Другими словами: уничтожая определенные клетки, вирус заставляет иммунитет забывать о патогенах в прошлом.

В обеих работах ученые исследовали кровь 77 детей, принадлежащих к религиозному сообществу в Нидерландах. Члены общины не вакцинируют своих детей. Тем не менее, они дали согласие на участие в исследованиях: у детей взяли кровь до и после местной вспышки кори.

Благодаря новому методу молекулярной биологии (VirScan) исследователи смогли обнаружить в крови детей специфические антитела, которые возникали в результате столкновения с тысячами различных вирусов. Однако эта система защиты дала сбой после кори: переболевшие корью дети потеряли от 11 до 73% этих антител.

Аналогичные результаты были получены в экспериментах с макаками, у которых тоже изучали разнообразие антител через пять месяцев после заражения корью. Исследователи называют это явление амнезией иммунитета: организм забыл, как он должен реагировать на известные патогены. У детей, получивших вакцину против кори, такой иммуноамнезии не обнаружили.

Но как вирус кори влияет на разнообразие антител? Исследовательская группа Колина Рассела из Амстердамского университета (Нидерланды) выяснила, что после кори у детей уменьшалось количество так называемых В-лимфоцитов, которые отвечают за выработку антител и помнят прежние атаки разных патогенов.

Таким образом, исследователи заключают: вакцинация против кори важна не только для борьбы с вирусом, это в том числе и способ поддержать иммунитет и предотвратить иммунную амнезию.