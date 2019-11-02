В Болгарии состоялся протест журналистов в защиту свободы слова

В Софии перед зданием парламента состоялся протест журналистов, недовольных действиями руководства республики по отношению к представителям независимых СМИ.

Акция, анонсированная неделей ранее на сайте Союза болгарских журналистов, ставила своей задачей привлечь внимание общественности и властей к проблеме ограничения свободы слова и распространения информации в стране. Мероприятие прошло под девизом "Не убивайте журналистику в Болгарии!"

В своей речи к собравшимся организатор протеста - глава Союза Снежана Тодорова - напомнила о вопиющих случаях увольнения известных работников прессы, "неудобных" для некоторых политиков, давлении и откровенных угрозах в адрес журналистов, попытках уничтожения отдельных СМИ через финансовое "удушение". Она также призвала парламентариев приступить к рассмотрению внесенных еще летом 2017 года предложений и инициатив, гарантирующих защиту прав представителей медиапространства.

Акция была приурочена к 1 ноября - Дню болгарской журналистики и Дню народных будителей (активных деятелей культурного возрождения страны в XIX веке).