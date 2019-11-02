В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков

Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов. А в Москве аномалии составят от 4 градусов в начале недели до 9 - к концу недели.

Об этом "Российской газете" рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что уже с воскресенья мы окажемся в передней части или на восточной периферии циклона, который сформировался над Средиземным морем. Воздух там влажный субтропический. Он и придет в центральные области, в том числе и в Москву.

Поэтому в начале недели - в понедельник, когда в России отмечается День народного единства, воздух днем прогреется до плюс 9 градусов, что, по словам синоптика, выше нормы на 4 градуса. А дальше будет еще теплее. В середине недели ожидается до плюс 12 градусов днем и до плюс 10 ночью. "5 ноября температура превысит норму на 6-7 градусов, а 6 и 7 ноября- на 8-9 градусов",- уточнил Вильфанд.

Он подчеркнул, что это аномалия для ноября. А так как уже второй год подряд осень в Москве и близлежащих регионах теплая, можно говорить о повторяемости аномальных событий. Это - одно из проявлений глобального изменения климата. Так, за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в Москве увеличилась более чем на 1 градус.

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