В Гидрометцентре рассказали, влияет ли изменение погоды на здоровье

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что погодные изменения практически не влияют на самочувствие людей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Часто можно слышать, что перепады давления или резкая смена температуры оказывают влияние на метеочувствительных людей, но по этому поводу нет никаких серьезных научных доказательств", - отметил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Доказан, по его словам, лишь один факт: когда долго идет дождь, холодно и сильный ветер, люди часто заболевают простудой.

Вильфанд рассказал, что на Западе проводились такие исследования: группу людей изолировали от информации о погоде и сопоставляли, когда у них начинает болеть голова, ломить суставы и так далее.

С изменением погоды все эти и другие недомогания не имели никакой связи. Поэтому людям больше свойственно настраивать себя на мысль, что погода обязательно меняет их самочувствие.