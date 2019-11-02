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Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали, влияет ли изменение погоды на здоровье

Текст: Ольга Игнатова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что погодные изменения практически не влияют на самочувствие людей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"Часто можно слышать, что перепады давления или резкая смена температуры оказывают влияние на метеочувствительных людей, но по этому поводу нет никаких серьезных научных доказательств", - отметил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Доказан, по его словам, лишь один факт: когда долго идет дождь, холодно и сильный ветер, люди часто заболевают простудой.

Вильфанд рассказал, что на Западе проводились такие исследования: группу людей изолировали от информации о погоде и сопоставляли, когда у них начинает болеть голова, ломить суставы и так далее.

С изменением погоды все эти и другие недомогания не имели никакой связи. Поэтому людям больше свойственно настраивать себя на мысль, что погода обязательно меняет их самочувствие.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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