Новости

В Казани 31 ребенок отравился в ресторане отеля 11:06
Корабль-док "Моаттама" ВМС Мьянмы впервые прибыл во Владивосток 10:50
Диетолог рассказала, как правильно выбрать фарш для котлет 10:42
Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео 10:40
В Минске открылся 26-й международный кинофестиваль " Лiстапад" 10:38
В Испании нашли ожерелье возрастом 39 тысяч лет 10:38
Названы самые популярные автомобили среди корпоративных покупателей 10:09
На Камчатке один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне 09:24
Загадки Антарктиды предстоит расшифровать героям 12-й Белорусской экспедиции 09:00
В Магадане два человека погибли в ДТП 08:46
Почему не надо говорить "да", если звонят с незнакомого номера 08:25
Гастроэнтеролог рассказала, чем полезен бульон 08:20
Видео: нарушительница сурово поплатилась за обгон по обочине 08:18
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС 08:00
Овечкин опередил очередную легенду 07:43
Россияне лидируют после короткой программы в парном катании во Франции 07:10
СК завел дело после взрыва на танкере в Находке 06:55
Ковалев едва не лишился титула на взвешивании 06:53
Два человека погибли при взрыве на борту танкера в Находке 06:04
СМИ: Роскосмос отказался от ракеты "Ангара-1.2" 05:45
Трамп сообщил о скорой встрече с псом-героем 04:55
Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга 04:27
Израиль начал ответный обстрел сектора Газа 03:45
Госдолг США вырос до рекордной отметки в 23 триллиона долларов 03:17
Почти 12 тысяч человек вышли на новый марш протеста в столице Чили 02:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
02.11.2019 10:38
Рубрика: В мире

В Испании нашли ожерелье возрастом 39 тысяч лет

Текст: Николай Грищенко

В расположенной на северо-востоке Испании пещере Кова Форадада международная группа ученых под руководством Антонио Родригеса-Идальго из Барселонского университета нашла украшение неандертальцев из когтей орла Aquila adalberti (Императорского Орла). Эта хищная птица встречается только на Иберийском полуострове.

Фото: iStock
В Казахстане археологи нашли "золотого человека" V века до нашей эры

Как сообщает научный журнал Science Advances, в одном из культурных слоев, который сформировался более 39 тысяч лет назад, археологи нашли 23 фаланги крупных пернатых хищников. Найденные останки соответствуют левой ноге большого орла. После проведенного анализа на артефактах удалось обнаружить следы обработки их каменными орудиями. Кроме того, на костях отсутствовали следы от зубов, и они не были обожжены или сломаны.

В результате исследователи предположили, что из-за полного отсутствия пищевой ценности птичьих нижних конечностей неандертальцы охотились на птиц из-за ритуальных и культурных целей.

"Неандертальцы использовали когти орла в качестве символических элементов, вероятно, в качестве подвесок для ожерелья, начиная с середины палеолита",- отмечает Антонио Родригес-Идальго.

Находки относятся к шательперронской культуре, типичной для последних неандертальцев, живших в Европе, и совпали с моментом, когда этот вид вошел в контакт с Homo sapiens sapiens, из Африки - и распространился с Ближнего Востока. Другие исследователи предполагают, что традиция использования орлиных когтей как украшения могла быть передана неандертальцами предкам современных людей - кроманьонцам, когда они достигли Европы.

В КЧР археологи раскрыли тайну древнего кургана у села Важное
Стал известен последний маршрут "ледяного человека"
В мире Европа Испания РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Киев потребовал от посла Франции объяснений после заявлений Макрона
Аварийная посадка самолета в Тюмени попала на видео