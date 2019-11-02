В Испании нашли ожерелье возрастом 39 тысяч лет

В расположенной на северо-востоке Испании пещере Кова Форадада международная группа ученых под руководством Антонио Родригеса-Идальго из Барселонского университета нашла украшение неандертальцев из когтей орла Aquila adalberti (Императорского Орла). Эта хищная птица встречается только на Иберийском полуострове.

Как сообщает научный журнал Science Advances, в одном из культурных слоев, который сформировался более 39 тысяч лет назад, археологи нашли 23 фаланги крупных пернатых хищников. Найденные останки соответствуют левой ноге большого орла. После проведенного анализа на артефактах удалось обнаружить следы обработки их каменными орудиями. Кроме того, на костях отсутствовали следы от зубов, и они не были обожжены или сломаны.

В результате исследователи предположили, что из-за полного отсутствия пищевой ценности птичьих нижних конечностей неандертальцы охотились на птиц из-за ритуальных и культурных целей.

"Неандертальцы использовали когти орла в качестве символических элементов, вероятно, в качестве подвесок для ожерелья, начиная с середины палеолита",- отмечает Антонио Родригес-Идальго.

Находки относятся к шательперронской культуре, типичной для последних неандертальцев, живших в Европе, и совпали с моментом, когда этот вид вошел в контакт с Homo sapiens sapiens, из Африки - и распространился с Ближнего Востока. Другие исследователи предполагают, что традиция использования орлиных когтей как украшения могла быть передана неандертальцами предкам современных людей - кроманьонцам, когда они достигли Европы.