В США запустили к МКС ракету Antares с грузовиком Cygnus

Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в Виргинии с космическим кораблем Cygnus в рамках коммерческого проекта НАСА (Commercial Resupply Services 2), который доставит около 3,7 тонны груза на Международную космическую станцию, сообщает портал nasaspaceflight.com.

Старт модернизированной ракеты состоялся с космодрома Валлопс в Виргинии в 09.59 по местному времени. Ракета-носитель и грузовой корабль принадлежат компании Northrop Grumman. Прибытие корабля на МКС запланировано на понедельник, 4 ноября. Этот полет корабля посвящен участнику лунной миссии "Апполон-12", астронавту Алану Бину.

"Мы уже несколько лет работаем над контрактом по доставке грузов, готовясь к этой конкретной миссии. Мы получаем возможность не только поддерживать МКС и экипаж в работе по научным экспериментам, но и постоянно обновлять возможности транспортных средств", - заявил вице-президент и генеральный менеджер компании Northrop Grumman Франк ДеМауро.

Грузовик доставит на орбиту предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов, в том числе специальный жилет для защиты от космической радиации AstroRad Vest. Новинка впоследствии может быть использована в ходе миссий на Луну и Марс.

Кроме того, Cygnus привезет на станцию экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven, предназначенный для приготовления пищи в условиях гравитации. Он также может применяться в последующем в ходе длительных космических миссий. По данным НАСА, это полет станет первой миссией Cygnus в рамках второго контракта на доставку грузов на МКС.