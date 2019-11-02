Врач рассказала, какие болезни можно определить по запаху человека

Медики могут использовать довольно необычный метод диагностики болезни. Речь идет о запахе.

Как рассказала "Вечерней Москве" педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова, специфический запах может свидетельствовать о наличии у человека некоторых заболеваний.

Например, при запахе изо рта она рекомендует провериться у стоматолога, отоларинголога и гастроэнтеролога. Этот запах может указывать не только на проблемы в полости рта, но и на хронический тонзиллит, гастрит и гастроэзофагеальный рефлюкс.

"Как правило, запах - первый звоночек. Он может говорить и о проблемах с почками, тяжелой форме обезвоживания. О наличии некой патологии может говорить и запах, исходящий от тела", - предупреждает Лина Мурадова.

В частности, на врожденное нарушение обмена некоторых аминокислот может указать запах кленового сиропа. А затхлый мышиный запах может исходить от человека, страдающего генетическим заболеванием фенилкетонурией. Диабет "пахнет" ацетоном, а резкий пивной запах, идущий от человека, может ощущаться при проявлении у него открытой формы туберкулеза. Также особенный запах может указывать на рак и болезни Альцгеймера и Паркинсона. Впрочем, в публикации отмечается, что стопроцентных обоснований этому нет.