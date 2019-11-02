Загадки Антарктиды предстоит расшифровать героям 12-й Белорусской экспедиции

Отважная десятка исследователей Антарктиды составила команду двенадцатой Белорусской экспедиции, которая уже в ближайший вторник отправится на встречу с гостеприимными королевскими пингвинами ледяного материка. В Академии наук РБ уточнили 1 ноября, что БАЭ, которую возглавит Алексей Гайдашов, участник 33-й советской и всех предыдущих белорусских экспедиций, вылетит на континент из Минска в Кейптаун и далее местными антарктическими рейсами до национальной базы - Гора Вечерняя.

Как уже информировал "СОЮЗ", на белый континент уже доставлен и апробирован новый комплекс дизель-электростанции, рассчитанный на работу в условиях зимовки, и большой запас топлива. Ранее Гайдашов сообщал местным журналистам, что силами его коллег проведены десятки научных исследований и экспериментов, выполнены тысячи измерений природных параметров по подпрограмме "Мониторинг полярных районов Земли" государственной программы "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы.

Выполнялась полярниками и факультативная научная программа Института физиологии НАН РБ "Исследования закономерности контроля нейронными сетями головного мозга жизненно важных функций полярников в экстремальных условиях".

Кроме того, белорусскими полярниками реализовано два крупных международных проекта. Первый - белорусско-российский по исследованию изменений границ ледников и отражающих свойств их поверхностей с использованием космических, воздушных и наземных средств измерений, а второй - белорусско-финский, в ходе которого ученые исследовали водный и термический режим пресноводных антарктических водоемов.

На этот раз, уточнили в академии наук, "каждому члену экспедиции определены задачи в пределах основной и смежных специальностей. Им предстоит не только продолжить дальнейшее наращивание инфраструктуры первой очереди станции, но и выполнить большой объем работ по отбору проб и образцов природных материалов Антарктики, провести комплекс научных исследований".

В этом сезоне будет расширена и кооперация в Антарктике. Участники БАЭ будут работать в составе российской, болгарской и турецкой антарктических экспедиций.