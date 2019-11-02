Журналист "Российской газеты" стала победителем конкурса Минстроя

Корреспондент отдела экономики и социальных проблем "Российской газеты" Екатерина Ясакова стала одним из победителей Всероссийского конкурса "Созидание и развитие", организованного Минстроем РФ.

Ее статья "Подтянулись на брусьях" победила в номинации "Лучший материал по развитию рынка ипотеки".

В номинации "Лучший материал о реализации проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях" победила Оксана Власова из газеты "Енисейская правда" ("Было - стало, или Машина времени по-енисейски").

Марина Кремлякова из республики Хакасия победила в номинации "Лучший материал о подготовке кадров и популяризации профессий в сфере строительства и ЖКХ" с материалом "Алексей Федоров: "У меня ко всему свой подход и темп".

Светлана Светлова из Судиславля стала первой в номинации "Лучший материал о развитии архитектуры в России" с материалом "Судиславль сохраняет свой исторический облик".

В конкурсе также участвовали телевизионные журналисты. Татьяна Колосова из Вологды (телеканал "Русский Север") победила в номинации "Лучший материал об участии граждан, в том числе молодежи и добровольцев в реализации программ по созданию комфортной городской среды" с сюжетом "Том Сойер Фест в областной столице". Александр Гришаков, работающий на тюменском телевидении, выиграл конкурс в номинации "Лучший материал о модернизации коммунальной инфраструктуры и управлении жилым фондом" с сюжетом "Концессия водоканала". А Вячеслав Горчаков, с новосибирского телевидения отмечен в номинации "Лучший материал о создании современной жилой застройки" с сюжетом "Современные принципы жилой застройки".

Несколько победителей работают в онлайн-изданиях. Ильнур Шарафиев, сотрудник издания "Хайтек" в Иннополисе, победил в номинации "Лучший материал о реализации проекта "Умный город" ("Съездить за пельменями на беспилотном такси: чем и как живет умный город Иннополис"). Михаил Динеев из московского RUБЕЖ отметился в номинации "Лучший материал о применении новых и энергосберегающих технологий в строительстве" ("Дэвид Филп. BIM - 7 шагов к совершенству").

Елена Мишина, сотрудник столичного портала "Будущее России. Национальные проекты" победила в номинации "Лучший материал о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" ("Лучшие региональные решения по аварийному жилью распространят на всю Россию").

Кроме того, Общественным советом при Минстрое учреждены два специальных приза. Их обладателями стали Маргарита Пиджакова из газеты "Знамя Победы" в городе Сухой Лог Свердловской области в дополнительной номинации "Лучший материал о профессиях в сфере строительства и ЖКХ" ("Элита среди строителей"), а также Наталья Приходько, которая работает в отраслевом журнале "Вестник" в столице в дополнительной номинации "Лучший материал о строительстве для детей и молодежи" ("Виктор Коробейников: "Главное - делать то, что нравится. Только тогда вы сможете устоять перед неудачами, вам захочется достигать новых высот").

Конкурс "Созидание и развитие" стартовал 1 июля 2019 года. Журналистами и творческими коллективами из 60 регионов России на суд жюри было представлено 448 работ.

Список победителей опубликован на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, который является соорганизатором конкурса.