70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере

Примадонна отечественной эстрады Алла Борисовна Пугачева, масштабно отметившая свое семидесятилетие шоу в Государственном Кремлевском дворце, объявила, что теперь выступит, только когда ей исполнится восемьдесят.

Как передает РИА Новости, такие планы артистка озвучила в субботу со сцены в культурно-спортивном комплексе "Минск-арена".

Признавшись: "Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем".

После чего певица заявила, что данный концерт - "совершенно непредвиденный", "но раз пригласили - думаю, приду". При этом отметив, что "больше никуда!". И теперь Примадонна если и выступит, то только в восемьдесят.

Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".

Подарки артистке вручала руководитель администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, уведомившая, что в посольстве республики в Москве Аллу Борисовну ждет награждение орденом Дружбы народов - "за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей".

Орденом этим Лукашенко свои указом наградил советскую, российскую артистку в сентябре.