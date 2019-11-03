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03.11.2019 12:47
Рубрика: Общество

Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ

Текст: Владимир Емельяненко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 3 ноября передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат", - прим. "РГ") архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с Русской православной церковью (РПЦ).
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Это означает, что отныне Парижская архиепископия будет являться неотъемлемой частью Московского патриархата.

Патриарх Кирилл впервые не помянул на литургии архиепископа Иеронима

Церемония передачи исторического документа состоялась за Божественной литургией в храме Христа Спасителя в Москве.

"Постановили … поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление этими приходами", - написано в грамоте.

Досье "РГ"

"Русский экзархат" Западной Европы основан в 1921 году. Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет. В 1931 году приходы "Русского экзархата" были временно приняты в юрисдикцию Константинопольского патриархата. В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. В сентябре 2019 года в Париже духовенство "Русского экзархата" абсолютным большинством голосов приняло решение о присоединении к РПЦ. Священный Синод РПЦ 14 сентября 2019 года принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата "Русского экзархата".

Общество Религия Патриарх Кирилл
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