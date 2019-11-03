Архиепископия Западной Европы официально присоединилась к РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье, 3 ноября передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат", - прим. "РГ") архиепископу Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии с Русской православной церковью (РПЦ).

Это означает, что отныне Парижская архиепископия будет являться неотъемлемой частью Московского патриархата.

Церемония передачи исторического документа состоялась за Божественной литургией в храме Христа Спасителя в Москве.

"Постановили … поручить архиепископу Дубнинскому Иоанну управление этими приходами", - написано в грамоте.

Досье "РГ"

"Русский экзархат" Западной Европы основан в 1921 году. Такое решение приняли тогдашний патриарх Московский и всея Руси Тихон, Священный Синод и Высший церковный совет. В 1931 году приходы "Русского экзархата" были временно приняты в юрисдикцию Константинопольского патриархата. В ноябре 2018 года Константинопольский Синод принял решение о роспуске архиепископии. В сентябре 2019 года в Париже духовенство "Русского экзархата" абсолютным большинством голосов приняло решение о присоединении к РПЦ. Священный Синод РПЦ 14 сентября 2019 года принял решение о принятии в юрисдикцию Московского патриархата "Русского экзархата".